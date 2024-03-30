В Комсомольск-на-Амуре прибыл агитационный тематический поезд Минобороны России «Сила в правде»

В торжественном митинге, посвященном встрече эшелона, приняли участие военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), воспитанники юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов, кадеты, ветераны Вооруженных сил, ветераны боевых действий, представители общественных организаций, жители и гости города.
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