Екатеринбургский депутат поддержал идею сухого закона для россиян до 21 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля, ФедералПресс. Депутат думы Екатеринбурга от «Единой России» Тимофей Жуков поддерживает идею председателя СК Александра Бастрыкина поднять с 18 лет до 21 года минимальный возраст, в котором россияне смогут пить алкоголь.