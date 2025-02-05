Екатеринбургский депутат поддержал идею сухого закона для россиян до 21 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля, ФедералПресс. Депутат думы Екатеринбурга от «Единой России» Тимофей Жуков поддерживает идею председателя СК Александра Бастрыкина поднять с 18 лет до 21 года минимальный возраст, в котором россияне смогут пить алкоголь.
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