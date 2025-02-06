Дроны «Князь Вандал» уничтожили пикапы ВСУ в Курской области

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. В Курской области расчет беспилотных летательных аппаратов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения подтвердил успешное уничтожение двух пикапов Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский».
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