Сотрудники полиции вернули медаль "Золотая Звезда" внуку героя

Скриншот видео Российские полицейские вернули медаль "Золотая Звезда" Героя СССР Петра Марьясова его внуку Илье Марьясову, сообщила в пятницу, 12 января, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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