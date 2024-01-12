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Сотрудники полиции вернули медаль "Золотая Звезда" внуку героя

Сотрудники полиции вернули медаль "Золотая Звезда" внуку героя

Скриншот видео Российские полицейские вернули медаль "Золотая Звезда" Героя СССР Петра Марьясова его внуку Илье Марьясову, сообщила в пятницу, 12 января, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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