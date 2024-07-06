Влияние 7 июля 2024 года на судьбу и удачу людей

7 июля считается особенным и необычным днём, обладающим уникальной силой и энергией. В этот день притягиваются как положительные, так и негативные мысли, поэтому к нему следует относиться с особой осторожностью, предупреждает сайт dosuga.
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