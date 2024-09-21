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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Настольная игра Cyberpunk 2077: The Board Game собрала на краудфандинге более 7,5 млн. долл...

Настольная игра Cyberpunk 2077: The Board Game собрала на краудфандинге более 7,5 млн. долл...

Настольная игра Cyberpunk 2077: The Board Game собрала на краудфандинге более 7,5 млн. долларовИздатель Go On Board компания CD Projekt RED сообщили о завершении клаудфандинговой кампании для новое настольной игры Cyberpunk 2077 на Gamefound.

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