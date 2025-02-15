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UFC Fight Night 251: Каннонир против Родригеса, Каттар подерется с Залалом

В ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 251, в главном бою которого Джаред Каннонир (17-8) подерется с Грегори Родригесом (16-5).

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