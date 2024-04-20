Нужно ли в России ужесточать репрессии против финансируемых Западом структур?

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил России последовать примеру США, непримиримых по отношению к врагам, и рассмотреть возможность ужесточения законов против иностранных агентов.
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