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Нужно ли в России ужесточать репрессии против финансируемых Западом структур?

Нужно ли в России ужесточать репрессии против финансируемых Западом структур?

﻿﻿Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил России последовать примеру США, непримиримых по отношению к врагам, и рассмотреть возможность ужесточения законов против иностранных агентов.

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