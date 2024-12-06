Переговоры России и США начались

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ3103 прочтения Вчера Кирилл Стрельников Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова известному американскому журналисту Такеру Карлсону, которое сегодня утром уже посмотрели миллионы человек по всему миру, является ключевой "точкой бифуркации", от которой во многом будет зависеть, как разрешится конфликт на Украине и какими будут взаимоотношения России с США в дальнейшем (и, соответственно, со всем коллективным Западом).