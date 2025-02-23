Анализ рынка золота: агрессивная торговая политика Трампа повышает привлекательность XAU как безопасного актива

Ключевые моменты в материале от FX Empire: Цена на золото приближается к рекордному максимуму в $2954,96, поскольку высокий спрос на активы-убежища и тарифная политика Трампа подпитывают оптимистичные настроения на рынке.
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