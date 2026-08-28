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Хвостатые герои: как собаки ценой жизни спасали солдат на СВО

Хвостатые герои: как собаки ценой жизни спасали солдат на СВО

С давних времен собака считается не просто верным спутником человека, но и его надежным защитником. Нередко четвероногие готовы пожертвовать собой ради спасения человеческих жизней.

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