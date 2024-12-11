Психолог объяснила, почему дети всё чаще страдают от психических расстройств

Современным детям часто не хватает качественного общения и поддержки.Сегодняшнее поколение детей обладает очень хрупким ментальным здоровьем, что приводит к тому, что у подростков стали чаще возникать психологические проблемы.
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