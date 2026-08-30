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Газета.ру

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Игрок "Реал Сосьедада" Захарян разозлился и ушел со скамейки во время матча

Игрок "Реал Сосьедада" Захарян разозлился и ушел со скамейки во время матча

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не смог сдержать эмоций после того, как его не выпустили на поле во время матча третьего тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

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