Минобороны России опубликовало срочное сообщение Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, в котором заявляет о готовящейся укронацистами из СБУ с помощью пособников терроризма — представителей США, провокации с зерновой сделкой 03:10, Москва, «Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках «зерновой сделки» […]