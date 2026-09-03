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Царьград

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Задушил 11 девушек, через три года хочет на свободу. Маньяки выходили даже с пожизненного. Закон охраняет права убийц?

Задушил 11 девушек, через три года хочет на свободу. Маньяки выходили даже с пожизненного. Закон охраняет права убийц?

Доцент Виталий Манишин был осуждён на 25 лет за жестокое убийство 11 девушек и женщин. Он признал свою вину, сел.

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