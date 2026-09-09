В ГД внесли законопроект о запрете отказывать в кредите из-за инвалидности

Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» — Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова — внесли в ГД законопроект, направленный на запрет отказа в предоставлении потребительского кредита на основании инвалидности заемщика.