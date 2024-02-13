Турист привез из Африки мумии обезьян и попался на таможне

Турист привез из Африки в США мумифицированных обезьян и попался на таможне. Пограничная собака в международном аэропорту Логан в Бостоне учуяла запах мяса диких животных, которых один из пассажиров рейса из Демократической Республики Конго попытался провезти контрабандой.