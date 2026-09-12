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Владимирские новости

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На разбитых дорогах Судогды появился новый асфальт

На разбитых дорогах Судогды появился новый асфальт

Дороги с выбоинами и просадками отремонтировали после вмешательства прокуратуры.Прокуратура Судогодского района добилась устранения нарушений законодательства о безопасности дорожного движения и приведения автомобильных дорог в нормативное состояние.

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