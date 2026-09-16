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Former President Obama announces death of family dog Sunny

Former President Barack Obama and former first lady Michelle Obama announced the death of their family dog Sunny, whom they had for 13 years.

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