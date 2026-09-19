Quote Of The Day By Helen Mirren: 'I Don't Think It's Good To Try To Change Anyone. Learn To Live With The Bits You Don't Like...'

Helen Mirren has some wise words to share on accepting others.Helen Mirren has some wise words to share on accepting others.
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