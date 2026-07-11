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В Барнауле ремонтируют дорогу на проспекте Ленина и трамвайных переездах. Фото

В Барнауле ремонтируют дорогу на проспекте Ленина и трамвайных переездах. Фото

В Барнауле продолжается ремонт дороги и тротуаров по четной стороне проспекта Ленина. На местах, где проводятся работы, побывал заместитель главы администрации краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, сообщает пресс-служба мэрии.

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