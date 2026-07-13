🔥Июльское пекло немного сбавит обороты Сервис Gismeteo демонстрирует, что текущая неделя выдастся действительно отчасти комфортной по жаре.
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🔥Июльское пекло немного сбавит обороты Сервис Gismeteo демонстрирует, что текущая неделя выдастся действительно отчасти комфортной по жаре.
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