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6 декабря: что можно и нельзя делать в день памяти великого князя Александра Невского

6 декабря: что можно и нельзя делать в день памяти великого князя Александра Невского

Выдающийся полководец был также отличным политиком и дипломатом.6 декабря церковь чтит памяти великого князя Александра Невского, который был не только выдающимся полководцем, но и отличным политиком и дипломатом.

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