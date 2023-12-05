6 декабря: что можно и нельзя делать в день памяти великого князя Александра Невского

Выдающийся полководец был также отличным политиком и дипломатом.6 декабря церковь чтит памяти великого князя Александра Невского, который был не только выдающимся полководцем, но и отличным политиком и дипломатом.
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