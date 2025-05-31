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Царьград

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Тонны картофеля кем-то выброшены под Суражевкой, начата проверка

Тонны картофеля кем-то выброшены под Суражевкой, начата проверка

В Приморском крае близ села Суражевка обнаружены тонны выброшенной картошки. Вячеслав Квон, глава Артемовского округа, сообщает, что проводится проверка нарушителей.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
А картофель целый,не гнилой!?
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