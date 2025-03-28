От «Они сражались за Родину» до «Холопа» – Минпросвещения определило фильмы для школьников

400 фильмов, которые дети будут смотреть в школе: Минпросвещения опубликовало официальный список. Список фильмов, рекомендованных к просмотру школьниками, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
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