Разъединительный союз: Армения не приняла решения о подаче заявки на членство в ЕС

Руководство Армении продолжает посылать Москве сигналы о пересмотре внешнеполитического курса, однако окончательного решения по поводу будущей заявки на членство в ЕС не принято, заявили «Известиям» в парламенте республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии