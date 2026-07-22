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Юрист: почему детский сад для мигрантов в Москве подлежит ликвидации

Юрист: почему детский сад для мигрантов в Москве подлежит ликвидации

ВФокусе Mail Центр не для всех В Москве на улице Юных Ленинцев под видом «центра развития» функционирует частное дошкольное учреждение, куда принимают исключительно детей мигрантов.

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Комментарии
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lislis lissil
ЧИНОВНИКОВ ДОПУСТИВШИХ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА НЕ ТОЛЬКО У НИХ НО И У ИХ РОДСТВЕННИКОВ ДО 4 КОЛЕНА РОДСТВА!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Если власти обратили внимание на нарушения деятельности заведения дошкольного воспитания (учли обращения граждан), это уже хорошо. И эту практику следует применять - иначе создаётся среда для &quot;анклавов&quot;. Не хотят интегрироваться - значит не нужно российское гражданство.
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1 м.
НЗ
Нина Зимина
Гнать тварей из страны к чертовой матери, Сколько можно терпеть эту мразь?
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1 м.