Юрист: почему детский сад для мигрантов в Москве подлежит ликвидации

lislis lissil ЧИНОВНИКОВ ДОПУСТИВШИХ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА НЕ ТОЛЬКО У НИХ НО И У ИХ РОДСТВЕННИКОВ ДО 4 КОЛЕНА РОДСТВА!

Игорь Кузнецов Если власти обратили внимание на нарушения деятельности заведения дошкольного воспитания (учли обращения граждан), это уже хорошо. И эту практику следует применять - иначе создаётся среда для "анклавов". Не хотят интегрироваться - значит не нужно российское гражданство.