Церковь 30 марта почитает преподобного Алексия, который праведными деяниями заслужил звание человека Божия Clickio30 марта в православной церкви отмечается день памяти преподобного Алексия, одного из самых почитаемых святых.
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