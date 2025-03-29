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Церковь 30 марта почитает преподобного Алексия, который праведными деяниями заслужил звание человека Божия

Церковь 30 марта почитает преподобного Алексия, который праведными деяниями заслужил звание человека Божия

Церковь 30 марта почитает преподобного Алексия, который праведными деяниями заслужил звание человека Божия Clickio30 марта в православной церкви отмечается день памяти преподобного Алексия, одного из самых почитаемых святых.

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