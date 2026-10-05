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Школьников и педагогов приглашают пройти Всероссийское тестирование по культуре речи

Школьников и педагогов приглашают пройти Всероссийское тестирование по культуре речи

До 28 октября ученики школ и учителя всех предметных областей могут проверить свои знания на Всероссийском тестировании по культуре речи.

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