МРОТ в России достигнет 35 тыс рублей к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей – поставленная Владимиром Путиным задача будет выполнена, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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