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Политолог из Приднестровья Шорников раскрыл, зачем Зеленскому эскалация в регионе

Политолог из Приднестровья Шорников раскрыл, зачем Зеленскому эскалация в регионе

Политолог, директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР Игорь Шорников назвал эскалацию ситуации в Приднестровье хорошим способом для украинского президента Владимира Зеленского оправдать неудачи ВСУ на фронте.

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