Сколько стоит пригласить на корпоратив в Новосибирске Бузову и SHAMAN

У звёзд отечественной эстрады ещё остались свободные даты для выступления на корпоративах.В Новосибирске и области у компаний, устраивающих корпоративы для сотрудников, ещё есть возможность пригласить для выступления звезду эстрады, но обойдётся это в несколько миллионов рублей.