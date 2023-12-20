Сколько стоит пригласить на корпоратив в Новосибирске Бузову и SHAMAN

У звёзд отечественной эстрады ещё остались свободные даты для выступления на корпоративах.В Новосибирске и области у компаний, устраивающих корпоративы для сотрудников, ещё есть возможность пригласить для выступления звезду эстрады, но обойдётся это в несколько миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии