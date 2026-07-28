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Газета.ру

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В Госдуме предложили ввести единый запрет на шумные работы с 22:00 до 8:00

В Госдуме предложили ввести единый запрет на шумные работы с 22:00 до 8:00

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесут законопроект о едином минимальном ограничении на шумные работы в жилых помещениях с 22 часов до 8 часов утра.

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