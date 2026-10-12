Axios: Трамп заявил об энергетическом перемирии, имея в виду атаки на НПЗ

В своем заявлении об энергетическом перемирии между Россией и Украиной президент США Дональд Трамп упомянул соглашение, которое предусматривает прекращение обеими сторонами нападений на нефтеперерабатывающие заводы, и он ожидает, что украинский президент Владимир Зеленский будет его соблюдать.