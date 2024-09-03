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Очень мощный антициклон: синоптики обновили прогноз на сентябрь

Очень мощный антициклон: синоптики обновили прогноз на сентябрь

Александр Шувалов рассказал, к чему готовиться. Andrey Arkusha/Global Look PressЖители столичного региона получили приятный бонус в виде нескольких летних и по-настоящему жарких дней в начале сентября, но наслаждаться солнцем москвичи будут недолго.

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