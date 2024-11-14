На Android вышла «лучшая альтернатива» Chrome — браузер Arc Search Компания The Browser Company ...

На Android вышла «лучшая альтернатива» Chrome — браузер Arc SearchКомпания The Browser Company сообщила о доступности своего браузера Arc Search для всех пользователей Android после завершения открытого бета-тестирования, проводившегося в прошлом месяце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)