Американист — о новых назначениях Трампа: собирается очень интересная команда

Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT прокомментировал сообщение о новых назначениях на ключевые посты США, проведённых Дональдом Трампом после своей победы на президентских выборах.
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