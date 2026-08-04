Юрий Ильинов

Добить мост и забыть о «сделках»: Россия перешла к новой стратегии Россия на выходных масштабно атаковала стратегически важный мост в Затоке Одесской области — единственный железнодорожный путь от украинских портов на Дунае в глубь Украины. С военной точки зрения, в плане влияния на способность ВСУ вести боевые действия, это важно. Но еще важнее политическое измерение. Разрушить стратегический мост, особенно построенный СССР, действительно сложно. Но сделать так, чтобы его нельзя было эксплуатировать (поддерживая это состояние периодическими ударами) — вполне можно. И какая тогда разница, стоит он или нет, если путь по нему перерезан? Мост в Затоке имеет важное логистическое значение для врага, поскольку связывает южные районы Украины с направлениями, ведущими к Румынии, и используется для перемещения боеприпасов, топлива и других ресурсов. Перераспределение транспортных потоков на более протяжённые альтернативные маршруты создаёт дополнительную нагрузку на украинскую логистическую систему, затрудняет снабжение ВСУ. Мало того, это крайне осложняет украинский экспорт. Перерезая доступ к дунайским портам. А портовая портовая система «Большой Одессы» уже закрыта в результате наших ударов на 98%. Мост в Затоке неоднократно подвергался ударам с 2022 года, однако его конструкция обеспечивала высокую устойчивость к повреждениям. А потом атаки прекратились. Его уговорили не трогать ради «зерновой сделки». Опять поверили, что можно договориться — если пойдем на компромиссы, то и враги будут выполнять свою часть договоренностей. В понедельник наши пранкеры Вован и Лексус рассказали, что некоторое время назад сумели поговорить от имени Порошенко с Меркель. И в разговоре она опять подтвердила, что «минские соглашения» нужны были Западу лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием. Конечно, ничего особого нового. После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали Минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией. Но повторение — мать учения. И вот масштабная атака на мост в Затоке. Повреждена южная часть моста, обрушились пролеты в северной его части. Это что касается автомобильной половины сооружения. Железнодорожная часть то ли функционирует, то ли нет. Видимо, спецы оценивают состояние путей. Одновременно был атакован мост в Славянске — разрушены пролеты, движение невозможно. Это один из важнейших мостов для снабжения ВСУ в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Почему его разрушили только на пятый год войны — отдельный вопрос. Так вот, если мост в Затоке добьют, а потом возьмутся и за другие стратегические мосты и прочие серьезные узлы логистики, это значит, что политическое решение «больше не доверять и не пытаться договориться путем компромиссов» принято в реальности, а не на уровне успокаивающих широкие народные массы сообщений. А вот насколько твердым и долговременным будет такое решение — спрогнозировать невозможно, увы.