Отмена санкций будет разыграна Трампом на переговорах по Украине. Мнение

Отмена санкций, наложенных Западом на Россию, станет пунктом на каком-то из этапов переговоров по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил 18 ноября турецкий аналитик Серхат Латифоглу в комментарии РИА Новости.
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