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Тёмная сторона матери Терезы: сомнительная святость

Тёмная сторона матери Терезы: сомнительная святость

"Есть что-то прекрасное в том, чтобы видеть, как бедные принимают свою участь и страдают от неё, как от Страстей Христовых.

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Вера Попова (Дручинина)
Согласна
Халида Мендыбаева
Верю, ибо нет такого существа на Земле, способного так лицемерить и маскировать свои низменные поступки и побуждения, как человек. Но хотелось бы знать, куда ушли миллионы долларов помимо миссий... Может, на завоевание албанцами Косова? Там было очень нечисто, когда косоваров-сербов убивали фашисты и выгоняли с родной земли...
кормчий
Бог ей судья .
sergey astarshkin
Вот оно истинное лицо религий : ""Есть что-то прекрасное в том, чтобы видеть, как бедные принимают свою участь и страдают от неё, как от Страстей Христовых. Мир только выигрывает от их страданий". (с) Мать Тереза. " - это нищие страдают от Страстей Греховных?! А Дювалье , олигархи и магнаты?! Будут страдать " непрекрасно" .? извращенная садистка.
Александр Алексеевич
так КУДА делись деньги ?
ФинамИнфо
А кто теперь ответит?
Иванов Александр
Давно известно и об этом не раз писали, что она была обыкновенная аферистка.
Наталья Климова
Даже в СССР писали о том какая она хорошая.А я , увидев фото в газете,зачислила в ведьмы.Видимо повлияло ещё то что увлекалась историей религий и католицизм мало внушал симпатий.
ФинамИнфо
Да, мне тоже ее взгляд как-то не внушил доверия.
Александр Залетов
Где-то в библии ведь написано о временах когда дьявольские порождения будут прикидываться святыми?
Валерий Евстафьев
В статье приведена только видимая часть деятельности. Самая основная часть - движение денежных потоков, скрыта. Канонизация намекает на основного бенефициара этого предприятия.
Александр Бурцев
Какие у них ценности, такие и святые
Любовь Басанова
О "святой" матери Терезе я читала 15 лет назад. Все верно в этой статье. Ватикан был в курсе всех ее "благодеяний". Ватикану мать Тереза перечислила ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ дол. Все волонтеры питались один раз в сутки бесплатно в "приюте", за другое питание должны платить сами. Автор - свидетель рассказывал о полнейшей антисанитарии и о том, что все пациенты лежали на полу, под ними были только грязные матрасы без постельного белья.
Борис Осипов
Валерий Денисов
Благими намерениями вымощена дорога в Ад, куда тащат немощных такие доброжелатели, как мать Тереза.

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