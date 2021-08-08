Тёмная сторона матери Терезы: сомнительная святость

Картина дня. ФинансыДети и семьяТёмная сторона матери Терезы: сомнительная святость"Есть что-то прекрасное в том, чтобы видеть, как бедные принимают свою участь и страдают от неё, как от Страстей Христовых.Вернуться к статье1510НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера Попова (Дручинина)СогласнаХалида МендыбаеваВерю, ибо нет такого существа на Земле, способного так лицемерить и маскировать свои низменные поступки и побуждения, как человек. Но хотелось бы знать, куда ушли миллионы долларов помимо миссий... Может, на завоевание албанцами Косова? Там было очень нечисто, когда косоваров-сербов убивали фашисты и выгоняли с родной земли...кормчийБог ей судья .sergey astarshkinВот оно истинное лицо религий : ""Есть что-то прекрасное в том, чтобы видеть, как бедные принимают свою участь и страдают от неё, как от Страстей Христовых. Мир только выигрывает от их страданий". (с) Мать Тереза. " - это нищие страдают от Страстей Греховных?! А Дювалье , олигархи и магнаты?! Будут страдать " непрекрасно" .? извращенная садистка.Александр Алексеевичтак КУДА делись деньги ?ФинамИнфоА кто теперь ответит?Иванов АлександрДавно известно и об этом не раз писали, что она была обыкновенная аферистка.НКНаталья КлимоваДаже в СССР писали о том какая она хорошая.А я , увидев фото в газете,зачислила в ведьмы.Видимо повлияло ещё то что увлекалась историей религий и католицизм мало внушал симпатий.ФинамИнфоДа, мне тоже ее взгляд как-то не внушил доверия.Александр ЗалетовГде-то в библии ведь написано о временах когда дьявольские порождения будут прикидываться святыми?Валерий ЕвстафьевВ статье приведена только видимая часть деятельности. Самая основная часть - движение денежных потоков, скрыта. Канонизация намекает на основного бенефициара этого предприятия.Александр БурцевКакие у них ценности, такие и святыеЛБЛюбовь БасановаО "святой" матери Терезе я читала 15 лет назад. Все верно в этой статье. Ватикан был в курсе всех ее "благодеяний". Ватикану мать Тереза перечислила ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ дол. Все волонтеры питались один раз в сутки бесплатно в "приюте", за другое питание должны платить сами. Автор - свидетель рассказывал о полнейшей антисанитарии и о том, что все пациенты лежали на полу, под ними были только грязные матрасы без постельного белья.БОБорис ОсиповВДВалерий ДенисовБлагими намерениями вымощена дорога в Ад, куда тащат немощных такие доброжелатели, как мать Тереза.Комментировать
Свежие комментарии