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Царьград

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Сакура в bloom: яркая весна в центре Москвы на территории храма

Сакура в bloom: яркая весна в центре Москвы на территории храма

В центре Москвы, в районе Хамовники, зацвела сакура. Яркие цветы украсили территорию храма священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе, расположенного на пересечении Гагаринского и Большого Власьевского переулков, привлекая внимание прохожих.

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