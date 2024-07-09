Times: британские военные считают опасным промедление в военных тратах

Несколько высокопоставленных военных из Британии выразили обеспокоенность текущим состоянием обороноспособности Запада, заявив, что новое правительство лейбористов рискует слишком долго откладывать увеличение расходов на оборону Великобритании до проведения обширной ревизии вооруженных сил страны.
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