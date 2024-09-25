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На Камчатку прибыли завершившие межфлотский переход подводный ракетоносец «Император Александр III» и многоцелевая АПЛ «Красноярск»

На Камчатку прибыли завершившие межфлотский переход подводный ракетоносец «Император Александр III» и многоцелевая АПЛ «Красноярск»

Тихоокеанский флот пополнился двумя атомными субмаринами, к месту постоянного базирования прибыли атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и многоцелевая подводная лодка «Красноярск».

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