На Камчатку прибыли завершившие межфлотский переход подводный ракетоносец «Император Александр III» и многоцелевая АПЛ «Красноярск»

Тихоокеанский флот пополнился двумя атомными субмаринами, к месту постоянного базирования прибыли атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и многоцелевая подводная лодка «Красноярск».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии