«Уверен, что идеально впишусь: ЦСКА приобрёл лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата Бразилии Алеррандро

ЦСКА подписал соглашение с Алеррандро сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €4,2 млн, а в СМИ сообщили, что новичок сам выкупил свой контракт, чтобы у москвичей не возникло проблем с переводом средств «Брагантино».