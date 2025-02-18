«Уверен, что идеально впишусь: ЦСКА приобрёл лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата Бразилии Алеррандро

ЦСКА подписал соглашение с Алеррандро сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €4,2 млн, а в СМИ сообщили, что новичок сам выкупил свой контракт, чтобы у москвичей не возникло проблем с переводом средств «Брагантино».
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