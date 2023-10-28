Бастрыкину доложат по делу о воспрепятствовании работе журналистов МИЦ «Известия»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия», сообщил 28 октября официальный Telegram-канал ведомства.
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