Как сэкономить на коммуналке до 30%: эксперт дала советы

В сегодняшних условиях многие вынуждены экономить, но экономия – это не всегда плохо. В первую очередь — это отказ от избыточного потребления, которое не только заставляет нас расходовать больше, чем надо, но и наносит ущерб окружающей среде.
В сегодняшних условиях многие вынуждены экономить, но экономия – это не всегда плохо. В первую очередь — это отказ от избыточного потребления, которое не только заставляет нас расходовать больше, чем надо, но и наносит ущерб окружающей среде.
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