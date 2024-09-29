Гинеколог Кучеренко: чтобы молочница не возвращалась, надо установить вид грибка

Для избавления от молочницы важно провести правильную диагностику, подтвердив грибковую инфекцию. Также нужно определить вид грибка и оценить их чувствительность к препаратам, а пациентка должна строго придерживаться плана лечения.
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