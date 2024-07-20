В Одессе ликвидировано подразделение британского спецназа SAS Юлия СоколоваАрмия России ликвидировала в Одессе настолько ценных спецов подводных диверсий, что теперь у Зеленского появилось сразу три очень серьезные проблемы.
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