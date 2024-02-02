Аналитики Goldman Sachs не исключают сильного падения акций США, пишет Bloomberg. Мрачные прогнозы экспертов прозвучали на фоне удешевления акций региональных банков, а также продолжительного снижения индекса региональных банковских операций KBW после шока на рынке, вызванного отчетностью New York Community Bancorp.
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