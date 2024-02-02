Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Аналитики Goldman Sachs не исключают сильного падения акций США

Аналитики Goldman Sachs не исключают сильного падения акций США

Аналитики Goldman Sachs не исключают сильного падения акций США, пишет Bloomberg. Мрачные прогнозы экспертов прозвучали на фоне удешевления акций региональных банков, а также продолжительного снижения индекса региональных банковских операций KBW после шока на рынке, вызванного отчетностью New York Community Bancorp.

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