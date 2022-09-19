В Плесецком округе автомобиль съехал в кювет и перевернулся, два человека пострадали

ДТП произошло 17 сентября около 9:55 на 637 километре автодороги ФАД А-215 в Плесецком округе.Женщина-водитель автомобиля «Лада ларгус» не справилась с управлением, съехала с дороги в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.